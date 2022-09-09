Ev hapsine mahkum edilen Gülşen nüfusunu değiştirmiş
Gazeteci Talat Atilla, sosyal medya hesabından Gülşen'le ilgili bir detay paylaştı. Gülşen'in ev hapsi cezası olduğu gün nüfusunun, İstanbul'dan Bodrum'a alındığı iddia etti.
İmam hatiplilere yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve daha sonra ev hapsi şartıyla tahliye olan Gülşen’in tahliyesiyle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Sahnede giydikleri ve söyledikleriyle sürekli eleştiri alan şarkıcı Gülşen, nisan ayındaki bir konserinde imam hatip mezunları ile ilgili söylediği sözler sonrası birçok kişinin tepkisiyle karşılaşmış, sonrasında hakkında soruşturma başlatılmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
4 gün kadar cezaevinde kalan şarkıcı Gülşen, daha sonrasında tahliye edilmiş ve ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. 29 Ağustos’ta tahliye olan Gülşen hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Özel uçakla Bodrum'a geçti
Talat Atilla’nın konuyla ilgili yaptığı paylaşım şöyle: “Şarkıcı Gülşen ev hapsi şartı ile tahliye olunca özel uçakla geldiği Bodrum'da ev hapsini geçiriyor. Çünkü… Ev hapsi cezası aldığı gün Gülşen'in nüfusu İstanbul’dan Bodrum'a alındı.”
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