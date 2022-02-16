Esra Erol önce beğendi sonra beğeniyi geri çekti

Alişan ve Buse Varol'un ayrılık haberleri gündemden düşmezken, Esra Erol sosyal medyada yaptığı beğeni ile dikkat çekti.

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'Alişan ve Buse Varol'un evliliklerindeki krizin sebebi oldu' başlıklı Instagram gönderisini beğenen Esra Erol'un bu hamlesi tartışma yarattı. Yanlışıkla mı yoksa bilinçli bir beğeni olduğu tartışılırken, Esra Erol, kısa sürede beğenisini geri çekti.

Konu hakkında yorum yapan Seren Serengil, "Aileleri bir araya getirmeye çalışırken, bir ailenin yıkılmasına sevinecek bir kadın olacağını zannetmiyorum." dedi.