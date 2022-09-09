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Eski manken Tuğba Altıntop köpek saldırısına uğradı

Şile'de bir köpeğin saldırısına uğrayan manken Tuğba Altıntop hastaneye kaldırıldı.

Magazin 09.09.2022, 09:36
Eski manken Tuğba Altıntop köpek saldırısına uğradı

Şile'de bir köpeğin saldırısına uğrayan manken Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altıntop, arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı. Hastaneye götürülen Altıntop'un yüzüne dikiş atıldı.

Tuğba Altıntop, sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini ileten arkadaşları ve yakınlarının mesajlarını paylaşarak kendilerine teşekkür etti.

#Tuğba Altıntop #Köpek Saldırısı
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