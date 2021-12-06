Eski manken Nefise Karatay'ın acı günü
Acı haberi sosyal medya hesaplarından duyuran eski manken Nefise Karatay kuzenini kaybetti.
Magazin 06.12.2021, 10:02 06.12.2021, 10:00
Nefise Karatay, akrabasını kaybetti. Instagram'dan halasının oğlunun fotoğrafını yayınlayan sunucu, "Çok üzgünüm. Yine çok erken bir kayıp yaşıyoruz ailemizde... Mekanın cennet olsun Oktay Ağabeyciğim. Çok ani bir kayıp şoktayız. Hâlâ bilinen bir hastalığı da yoktu" diye yazdı.
Snob Magazin
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