Eski manken Nefise Karatay'ın acı günü

Nefise Karatay, akrabasını kaybetti. Instagram'dan halasının oğlunun fotoğrafını yayınlayan sunucu, "Çok üzgünüm. Yine çok erken bir kayıp yaşıyoruz ailemizde... Mekanın cennet olsun Oktay Ağabeyciğim. Çok ani bir kayıp şoktayız. Hâlâ bilinen bir hastalığı da yoktu" diye yazdı.





Snob Magazin