Eşinin ölümünden sonra Ece Erken'den flaş karar

Erken, yedi ay önce Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bodrum'da evlenmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi bulunan 6 kişinin kimlikleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilmişti. Zanlılardan ikisi polis tarafından gözaltına alındı. Diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmıştı.