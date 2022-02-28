Eşini kaybeden Ece Erken'den ilginç paylaşım
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası zor günler geçiren sunucu Ece Erken, sosyal medya adresinden şaşırtan bir paylaşımda bulundu.
Magazin 28.02.2022, 17:51 28.02.2022, 18:13
Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı.
Ünlü sunucu Ece Erken, kandil gecesindeki paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti.
Erken'in hikaye olarak paylaştığı fotoğraftaki "FAYYEM" ifadesi merak konusu oldu.
Ünlü sunucunun bu ifadeyle ne mesaj verdiği sosyal medyada tartışma yarattı.
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