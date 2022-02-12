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Eser Yenenler’den itiraf: 'Ayrılığımız bilinçliydi'

Armağan Çağlayan’ın Youtube’da yayınlanan ‘Gör Beni’ programına Eser Yenenler konuk oldu. Üç Adam programı hakkında da açıklama yapan Eser Yenenler, “Bizim Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’la ayrılığımız bilinçliydi. ” dedi.

Magazin 12.02.2022, 18:38 12.02.2022, 18:39
Eser Yenenler’den itiraf: 'Ayrılığımız bilinçliydi'

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler, Armağan Çağlayan’n Youtube’da yayınlanan ‘Gör Beni’ programına konuk oldu. Özel hayatı ve kariyer yolculuğundan bahseden ünlü isim, fazla kiloları hakkında da konuştu. Yenenler, ‘Üç Adam’ın neden ayrıldığını da anlattı.

Armağan Çağlayan’n Youtube’da yayınlanan ‘Gör Beni’ programına Eser Yenenler konuk oldu. İkinci çocuk ve pandeminin etkisiyle yeniden kilo aldığını anlatan Yenenler, Berfu Yenenler ile evlenmesini hayatını her açıdan çok olumlu etkilediğini söyledi. Ünlü isim, iki çocuk babası olmanın bazen kendisini zorladığını itiraf etti.

“ŞİİR YARIŞMASI HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ”

“Kilolu olmamdan dolayı hep içime kapanık bir çocuktum” diyen Eser Yenenler, “Bir gün Atatürk’ün hayatını anlatan bir şiir yarışması düzenlendi okul içinde, kazanan diğer okullarla yarışacaktı. Şiir okumayı seviyordum o yarışmaya girmeye karar verdim. Bir kız ile finale kaldık kız şiiri okurken bayıldı. 7 dakika falandır şiir… Bu vesile ile ilk kez sahneye çıktım. Bursa’nın her yerinde ödüller aldım. Hazırlık sürecinde Devlet Tiyatrosu’ndan hocalar gelip çalıştırdı beni sonrasında ben de sahnede olmaya devam ettim” dedi.

“EVLİLİĞİM AŞKIN DA ÖTESİNDE”

Evliliğinden bahseden Yenenler, “32 yaşıma kadar birçok şeyi yapmıştım. ‘Şimdi ne olacak’ derken eşim Berfu karşıma çıktı. Evliliğim aşkın da ötesinde. Hayatımda değişim isterken Berfu bunu yaptı, denk geldi. Bana çok iyi geldi, çok güzel bir evliliğim ve iki oğlum var” diye konuştu.

“Evde sürekli hareketlilik var, ‘nasıl baba olacağım’ diye düşünüyordum. Bir baba figürü arıyorum kendime, henüz bulamadım hala arıyorum. Babalık çocuğunun elinde oyuncak olmak gibi, çok hassas davranıyorum” diyen ünlü isim, altı yaşında babasını kaybettiğini anlattı.

“ALTI YAŞIMDA BABAMI KAYBETTİM”

Yenenler, “Ben altı yaşımdayken babamı kaybettim. Annemin yaptığı da muhteşem bir başarı hikayesi üç çocuğunu okuttu, bu seviyelere getirdi. Babam Ege Üniversitesi işletme bölümü mezunu. Tavuk yemi fabrikasında çalışıyordu, orada çok iyi işler yapınca ‘kendi işini aç’ diyor çevresindekiler. O da kredilerle işletmeyi açıyor, büyük zengin olma yolunda ilerlerken o dönem kuş gribi salgınına denk geliyor bütün tavukları yemleri bir gecede gidiyor. Hastalığı da oradan başlıyor. Ben tam sıkıntılı süreçte doğuyorum. Eve hacizlerin geldiği, babamın durumu çaktırmamak için uğraştığı… Ablamlar biraz daha zengin çocuğu gibi büyüyor ben ise işlerin değiştiği, sert bir dönemde” dedi.

“27 YILDIR DİYETTEYİM”

Fazla kilolarına da değinmeden edemeyen Eser Yenenler, “Zayıflamak için her yolu denedim. Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra aldığım 15 kilo var onu kesin vereceğim. Doktor kontrolünde tok tutma hissi veren bir iğne yaptırdım. Vücudum alerji yaptı. Tokluk hormonuna karşı alerjim varmış. Şimdi ben o açlığı yönetmeye çalışacağım” dedi.

Ünlü isim, sözlerine; “Çok iştahlı biri değilim. Sistemi ortaokul yıllarında bozdum. 95 kilodan 75 kiloya düştüm. Bu yıl 27. yılım diyette! Bana ‘şu kadar yiyeceksin’ dendiğinde kısıtlandığımı hissediyorum. Şimdi yeni bir şey deniyorum iyi gidiyor” diye devam etti.

“BÜYÜSEK DE ERGEN KALDIK”

2013-2017 yılları arasında ekranlara gelen ‘Üç Adam’ programı hakkında da açıklama yapan Eser Yenenler, “Bizim Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’la ayrılığımız bilinçliydi. Geleneksel medyanın etkisi oldu” dedi.

Sunucu, “Biz bir şov programı yaptık, bunu da başardık. İşler dijitale dönünce televizyonda yaşlı durmaya başladık. ‘Onlar televizyona iş yapıyorlar’ durumu oldu. Kendi aramızda konuştuk ‘bunu yapmayabiliriz’ kararı çıktı. Biz birbirimize mecbur olduğumuz için bir arada değildik, eğlendiğimiz için bir aradaydık. ‘Yolları ayrılalım istersek ileride tekrar birleşiriz’ dedik ayrıldık” şeklinde konuştu.

“Üç Adam olarak bir marka yarattık. Eğleniyorduk, bazen cıvıtıyorduk bir süre sonra itici olduk” diyen Eser Yenenler, sözlerine; ‘Acun Abi ne derse onu yapıyor’ gibi de durmaya başladı. Büyüsek de ‘ergen gibi kaldık’ durumu oldu. Biz eğlenirken, biraz bireysel kariyerlerimize zarar vermişiz. Bazen ben de açıp izlediğimde çok komik şeyler var ama ‘bunlar ne yapıyor kendi aralarında’ dediğim de oldu” diye devam etti.

“JÜRİ OLUNCA ANTİPATİKLEŞTİM”

“Acun Ilıcalı ile O Ses Yılbaşı Özel programında tanıştık” diyen Eser Yenenler, “Çok güzel sahne performansı olmuştu. Ertesi gün Acun abi aradı ‘Yetenek Sizsiniz programına jüri olur musun?’ diye sordu. Çok büyük bir teklifti 28 yaşımdaydım. İnsanlar daha masum bakarken jüri olunca ‘bu bilir kişi oldu’ deyip antipati topladım. Bu sektöre girdiğim için hiç pişman olmadım” ifadelerini kullandı.

“Acun abi sevdiği adamlarla iş yapan bir insan” açıklamasını yapan Yenenler, “Ne yapmak istiyorsan yaparsın. Yanındaki bütün ekip zaten en az 30 yıllık arkadaşları. Bizim o kadar kaynaşmamızın nedeni İbo, ben Oğuzhan da 25 yıllık arkadaşlarız” şeklinde konuştu.

#Gör Beni #Armağan Çağlayan #üç adam #Eser Yenenler
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