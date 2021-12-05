Ersin Korkut, Survivor 2022 All Star yarışmasına katılacak mı?

Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor 2022 All Star kadrosu merakla bekleniyor.

Survivor 2022 All Star kadrosu için eski yarışmacıların isimleri sık sık gündeme gelirken Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasına sakatlığı nedeniyle veda eden Ersin Korkut'un yarışmaya katılıp katılmayacağı konusu gündem oldu.

43 yaşındaki oyuncu, "Sakatlanıp Survivor'dan ayrılmasam, finalde ilk üç arasına kesin kalırdım" sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

Ersin Korkut, "SMS oylarıyla da şampiyon olurdum. Çünkü izleyici beni seviyor. Survivor dünyanın en zor ama en güzel yarışması. Acun, ‘Survivor All Star’ yaparsa kesin katılır, bu kez şampiyon olurum" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Ersin Korkut'un Survivor 2022 All Star kadrosunda yer almadığı Instagram'da gündem oldu.