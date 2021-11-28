Erol Taş'ın muhtar yeğeni mührü kimseye bırakmıyor

Cankurtaran'da doğup büyüyen 2 çocuk annesi ve 1 torun sahibi 68 yaşındaki Nevin Taş, mahalle muhtarının 2002 yılında vefat etmesi üzerine 11 erkek adaya karşı tek kadın olarak girdiği seçimi kazandı.

2004, 2009 ve 2014'te yapılan yerel seçimlerde tek aday olarak girdiği muhtarlık yarışının galibi olan Taş, 2019'daki seçimlerde ise kendisine rakip olan erkek adayı farkla geçerek 5. kez muhtar olmanın gurur ve heyecanını yaşıyor.

Genci ve yaşlısıyla tüm Cankurtaran sakinlerinin sevgisini kazanan Taş'ı diğer muhtarlardan ayıran diğer özelliği ise genellikle "kötü adam" rolleriyle hafızalarda yer alan ve Türk sinemasında 600'e yakın filmde oynayan aktör Erol Taş'ın yeğeni olması.

Mahallesi tarihi mekanlara ev sahipliği yapıyor

Muhtar Nevin Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlara hizmet etmeyi çok sevdiğini ve mahalle sakinlerinin ısrarıyla muhtarlığa aday olduğunu söyledi.

İlk muhtar adaylığı sürecinde çalışmalarını 11 erkek adaya karşı yoğun bir tempoda yürüttüğünü anlatan Taş, birçok mahalle sakininin kendisini desteklemesiyle seçimi büyük farkla kazandığını dile getirdi.

Muhtarlık çalışmalarından da bahseden Taş, Topkapı Sarayı, Ayasofya-i Kebir Camii, Gülhane Parkı ile Sarayburnu gibi tarihi ve doğal mekanların mahallesinin sınırlarında olduğunu kaydetti.

Cankurtaran Mahallesi'nde üst üste en çok seçilen kadın muhtar olduğunu vurgulayan Taş, üyesi olduğu Cankurtaran Spor Kulübü'ne de maddi ve manevi destekte bulunduğunu belirtti.

"Muhtarlık gönül işi"

Muhtar Taş, mahallesinde yaptığı çalışmalara ilişkin ise şunları söyledi:

"Muhtar ne yapıyorsa yolu, suyu ve diğer ihtiyaçlarla ilgilenerek mahallelinin sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Muhtarlık gönül işi. Mahallemde Kovid-19 geçirenlerin ihtiyaçlarıyla ilgilendim. Filyasyon ekibindeydim. Hastalığa yakalananlar için denetleme yaptık. Bu kişilerin hatırlarını soruyorduk, maddi ve manevi yardımlarda bulunarak ihtiyaçlarını gideriyorduk. Ramazan ayı ve Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahibi aileler için yardımda bulunuyoruz. Otelcilerimiz, iş adamlarımız da söz konusu aileler ve öğrenciler için kumanya kolisi ve giysi gibi yardımlarda bulunuyor."

Mahalle sakinlerinin kendisini artık aileden biri olarak gördüğüne dikkati çeken Taş, burada görev yapmanın gurur verici olduğunu ve işini severek yaptığını ifade etti.

Nevin Taş, vatandaşların sağlık durumlarıyla da ilgilendiğini, onların ilaçlarını almalarına yardımcı olduğunu, mahalleli için elinden geleni yapmaya çalıştığını dile getirdi.

"Siz bana taş değil ekmek atıyorsunuz"

Taş, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan amcasının sporu çok sevdiğini ve boksa ilgi duyduğunu belirtti.

Amcası Erol Taş ile yaşadığı bir anıyı da aktaran muhtar Taş, "Bir film setine beni götürmüştü. Orada amcamı taşladılar. Amcam da 'Siz bana taş değil ekmek atıyorsunuz.' demişti. Bu söz beni çok duygulandırmıştı." ifadelerini kullandı.

Muhtarlığı ilk kazandığında amcasından dolayı ziyaretine gelenlerin çok olduğunu dile getiren Nevin Taş, onun vefatının kendilerini çok üzdüğünü sözlerine ekledi.