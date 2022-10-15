Erkek arkadaşı Billur Kalkavan'ın ölüm nedenini açıkladı

Sabaha karşı kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın 13 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, oyuncunun kesin ölüm nedenini açıkladı.

"VÜCUDUNDA MANTAR TÜREDİ"

Hayat arkadaşının ölümünün ardından Habertürk'e konuşan Bahadırlı, "Kanser tedavisi iyi gidiyordu. Ne var ki kemoterapi sırasında vücudunda bir mantar türemiş. O mantar da enfeksiyona neden olmuş. Buna bağlı olarak bağışıklık sistemi iyice zayıfladı. Son iki hafta ne yemek yiyebildi ne de uyuyabildi. İki gün önce yoğun bakıma alındı ama kalbi daha fazla dayanamadı. Sabah 3.45'te kalbi durdu" ifadelerini kullandı.

"PAZARTESİ GÜNÜ DEFNEDERİZ"

59 yaşında hayata gözlerini yuman Kalkavan'ın cenaze töreniyle ilgili de bilgi veren Bahadırlı, "Cenaze töreni henüz belli değil. Nereye defnedeceğimizi kardeşiyle karar vereceğiz. Büyük bir olasılıkla pazartesi günü defnederiz" dedi.

BİLLUR KALKAVAN'IN SAĞLIK DURUMUNU ANLATMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda bir canlı yayına katılan Buğra Bahadırlı, Billur Kalkavan'ın sağlık durumuyla ilgili şunları söylemişti:

"Billur'un inşallah tedavisi iyi gidecek. 2 kemoterapisi daha kaldı. Daha sonra doktor tekrar kontrol edecek. Gelişimi çok iyi. Tetkiklerden iyi sonuçlar geldiği için daha radyolojiye girmeden olumlu bir sonuç bekliyorlar doktorlar. Dram senaryosu oluşturmak isterseniz üzüleceğiniz çok şey var. Ama biz sürekli tablonun pozitif taraflarına odaklanıyoruz. Bu sürecin içerisinden zihnen de sağlıklı bir şekilde geçmeye çalışıyoruz."