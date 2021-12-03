Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Hastanede tedavisine devam edien Petekkaya'nın böbrek rahatsızlığı geçirdiği öğrenildi.

Oyuncu Petekkaya böbrek taşı nedeniyle dört yıl önce ameliyat olmuştu.

Erkan Petekkaya kimdir?

11 Aralık 1970 tarihinde Elazığ'da doğan Erkan Petekkaya, asıl olarak Diyarbakırlıdır. Petekkaya daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi ve çocukluğu burada geçti.

Anadolu Yakası'nda geçen bir çocukluğundan ardından Mehmet Karamancı İlkokulu'nda eğitim hayatına başladı. İlkokulun bitiminde Bostancı Ortaokulu'nda okuyan Petekkaya daha sonra da Fenerbahçe Lisesi'ni kazanarak eğitimini orada sürdürdü..

Anadolu Yakası'nda geçen bir çocukluğundan ardından Mehmet Karamancı İlkokulu'nda eğitim hayatına başladı. İlkokulun bitiminde Bostancı Ortaokulu'nda okuyan Petekkaya daha sonra da Fenerbahçe Lisesi'ni kazanarak eğitimini orada sürdürdü..