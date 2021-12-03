Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
Ünlü sinema ve dizi oyuncusu Erkan Petekkaya sevenlerini üzdü. Ünlü oyuncu akşam saatlerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. .
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
Hastanede tedavisine devam edien Petekkaya'nın böbrek rahatsızlığı geçirdiği öğrenildi.
Oyuncu Petekkaya böbrek taşı nedeniyle dört yıl önce ameliyat olmuştu.
Erkan Petekkaya kimdir?
11 Aralık 1970 tarihinde Elazığ'da doğan Erkan Petekkaya, asıl olarak Diyarbakırlıdır. Petekkaya daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi ve çocukluğu burada geçti.
Anadolu Yakası'nda geçen bir çocukluğundan ardından Mehmet Karamancı İlkokulu'nda eğitim hayatına başladı. İlkokulun bitiminde Bostancı Ortaokulu'nda okuyan Petekkaya daha sonra da Fenerbahçe Lisesi'ni kazanarak eğitimini orada sürdürdü..
Anadolu Yakası'nda geçen bir çocukluğundan ardından Mehmet Karamancı İlkokulu'nda eğitim hayatına başladı. İlkokulun bitiminde Bostancı Ortaokulu'nda okuyan Petekkaya daha sonra da Fenerbahçe Lisesi'ni kazanarak eğitimini orada sürdürdü..
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|14
|33
|2. Man City
|14
|32
|3. Liverpool
|14
|31
|4. West Ham
|14
|24
|5. Arsenal
|14
|23
|6. Tottenham
|13
|22
|7. M. United
|14
|21
|8. Wolverhampton
|14
|21
|9. Brighton
|14
|19
|10. Leicester City
|14
|19
|11. Crystal Palace
|14
|16
|12. Brentford
|14
|16
|13. Aston Villa
|14
|16
|14. Everton
|14
|15
|15. Leeds United
|14
|15
|16. Southampton
|14
|15
|17. Watford
|14
|13
|18. Burnley
|13
|10
|19. Norwich City
|14
|10
|20. Newcastle
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|36
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|15
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7