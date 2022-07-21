Erdal Beşikçioğlu'nun acı kaybı!

Behzat Ç. dizisinin unutulmaz ismi, sevilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun babası Bahattin Beşikçioğlu, hayatını kaybetti. Beşikçioğlu'nun cenazesi bugün Urla’da aile mezarlığında defnedilecek.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, oyuncunun babası Bahattin Beşikçioğlu, İzmir Urla’da vefat etti. Bahattin Beşikçioğlu'nun cenazesi yarın Urla’da aile mezarlığına defnedilecek. Beşikçioğlu, 2015 yılında da annesi Nesrin Beşikçioğlu'nu kaybetmişti.