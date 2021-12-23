Engin Altan Düzyatan kötü haberi sosyal medyadan verdi

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evliliği olan Engin Altan Düzyatan, Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

"EVDE DİNLENİYORUM"

42 yaşındaki Düzyatan, "Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Süreci evde dinlenerek geçiriyorum. Son günlerde benimle temasa geçmiş olan herkes lütfen test yaptırsın" dedi.