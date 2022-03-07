'En Sevilen Türkçe Aşk Şarkısı' anketinin sonucu açıklandı

Listede Kayahan'ın 'Bizimkisi Bir Aşk Hikâyesi' şarkısı zirvede yerini aldı.

'Areda Survey'in yaptığı araştırmada ikinci sıraya Zeki Müren'in "Gitme, Sana Muhtacım" şarkısı, üçüncü sıraya da Berkant'ın "Samanyolu" adlı şarkısı yerleşti.

Anket sonucuna göre ilk 10’da sırayla şu şarkılar yer aldı:

* Kayahan- Bizimkisi Bir Aşk Hikâyesi

*Zeki Müren- Gitme, Sana Muhtacım

*Berkant -Samanyolu

* Fikret Kızılok - Bu Kalp Seni Unutur mu?

* Tarkan - Beni Çok Sev

* Sema - Fikrimin İnce Gülü

* Nilüfer - Ta Uzak Yollardan

* Sezen Aksu - Haydi Gel Benimle Ol

* Neşe Karaböcek - Damarımda Kanımsın

* İrem Derici - Kalbimin Tek Sahibine