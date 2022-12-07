En çok mutlu eden ve en fazla üzen şarkılar listelendi

Spotify'ın her yıl sonunda yayınladığı yıllık raporlar halen konuşulurken, yapılan yeni bir araştırma dinleyicileri en çok mutlu eden ve en fazla üzen şarkıların hangileri olduğunu ortaya koydu.

Araştırma sonuçlarına göre dinleyicileri en çok mutlu eden şarkı, Pharrell Williams’ın 2013'te yayınlanan ‘Happy’ şarkısı oldu. Dinleyicileri en fazla üzen şarkı ise rock grubu Nirvana'nın 1991 çıkışlı 'Something In The Way' parçasıydı.

Durham Üniversitesi'nden müzik uzmanı Annaliese Micallef Grimaud ile birlikte yapılan araştırmada HappyOrNot, mutlu ve hüzünlü olarak kabul edilen popüler şarkıları mercek altına aldı.

İncelemelerde hangi şarkının amaçlanan duyguyu en iyi aktarabildiğini ortaya çıkarabilmek için ses perdesi gibi kriterler kullanılarak analiz yapıldı.

Çıkan sonuçlara göre, en mutlu eden şarkılar listesinde 'Happy'yi şu şarkılar izledi:

1. "Happy" - Pharrell Williams

2. “Hey Ya” - Outkast

3. Girls Just Wanna Have Fun” - Cyndi Lauper

4. “Don’t Stop Me Now” - Queen

5. “Feeling Good” - Nina Simone

En hüzünlü şarkılar listesinde ise 'Something In The Way' şarkısını şunlar izledi:

1. "Something In The Way" - Nirvana

2. “Everybody Hurts” - REM

3. “Tears in Heaven” - Eric Clapton

4. “Nutshell” - Alice In Chains

5. “Black” - Pearl Jam

Sonuçları değerlendiren HappyOrNot CEO'su Miika Mäkitalo, şöyle konuştu:

"Müziğin nasıl hissettiğimizi derinden etkileyebileceği ya da müzisyenlerin belirli bir zamanda ya da belirli bir konudaki duygularını çalışmaları aracılığıyla ifade etmeye çalıştıkları herkesçe bilinen bir gerçek."

Müzik uzmanı Grimaud ise, "Araştırmamda müzik bilgileri varsa dahi bundan bağımsız olarak insanların bir müzik parçasında farklı duyguların nasıl ifade edilmesi gerektiğini düşündüklerini keşfetmek istedim. Elde ettiğimiz formüller, bize hangi şarkıların üzüntü ve neşeyi en iyi ifade ettiğine ilişkin iyi bir gösterge veriyor" ifadelerini kullandı.