Emre Karayel ölümden döndü!
Ünlü oyuncu Emre Karayel, Adana'dan İstanbul'a dönerken uçağa yıldırım çarpınca büyük bir tehlike atlattıklarını sosyal medyadan duyurdu.
Magazin 01.11.2021, 12:13
Emre Karayel, ölümden döndü. Adana'dan uçakla İstanbul'a dönen oyuncu, büyük korku yaşadı.
Yaşadığı olayı Twitter'dan belirten Karayel, "Büyük kaza atlattık Adana'dan dönerken. Patlama oldu uçakta ve yıldırım çarptı anonsu yaptı kaptan ve başarıyla indirdiler uçağı... Ne yalan söyleyeyim çok korktuk. Geçmiş olsun" diye yazdı.
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