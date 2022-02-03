Emre Karayel'in acı günü!

Bir hafta önce baba olan oyuncu Emre Karayel’in babası vefat etti. Karayel, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Babasının fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:

“Canımız babamız Öcal Karayel vefat etmiştir. Cenazesi Adana Kabasakal mezarlığında ikindi namazına müteakip defnedilecektir. Toprağı bol mekanı cennet olsun."