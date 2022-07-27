Emre Belözoğlu'nun milyonluk aracının plakasındaki detay dikkat çekti

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.





"YENİ SEZONA HAZIRLANIYORUZ"

Çocuklarının isimlerinin baş harflerinden oluşan özel plakalı 12 milyon lira değerindeki Audi RS6 ile görüntülenen Emre Belözoğlu, "Yeni sezona hazırlanıyoruz. Arkadaşlarla yemeğe geldim" dedi.

Arabalara olan tutkusuyla bilinen Emre Belözoğlu'nun evinin garajında 8 milyon TL değerinde bir cipi, 11 milyon TL değerinde spor arabası bulunuyor

Snob Magazin