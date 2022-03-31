Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç tutuklandı

Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı iddia edilen Yağmur Sarnıç, teslim oldu. İşlemlerinin yapılmasının ardından Sarnıç, cezaevine gönderildi.

Eski eşi Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı ve iki tetikçi tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç, teslim oldu. İşlemlerinin yapılmasının ardından Sarnıç, üç günlük zorlama hapis kararı doğrultusunda Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

Eşi Emre Aşık'ı öldürmek için iki ayrı tetikçi tuttuğu öne sürülen Yağmur Sarnıç, ihbar üzerine Düzce'de jandarma tarafından durdurulmuştu. Sarnıç burada jandarmaya direnip hakaret edince 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Sarnıç, bu cezayı alınca hakkında ertelenen diğer cezalar da raflardan indirildi.

Günaydın'dan Fatih Ulaş'ın haberine göre; iki aydır polis tarafından aranan Sarnıç, pazartesi sabahı Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne gidip teslim oldu. Salı akşamına kadar işlemleri süren Sarnıç'ın yakalama kararları olan dosyalar için de ifadesi alındı. Sarnıç, işlemlerin tamamlanmasının ardından aynı gün, üç günlük zorlama hapis kararı doğrultusunda Bakırköy Kadın Cezaevi'ne konuldu.