Elvis Presley'in kızı Lisa Marie 54 yaşında öldü
Elvis Presley'in kızı olan 54 yaşındaki Lisa Marie Presley, geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.
Magazin 13.01.2023, 10:46
Lisa Marie'nin annesi Priscilla Presley, People dergisine yaptığı açıklamada, "Güzel kızım Lisa Marie'nin aramızdan ayrıldığına dair acı haberi hüzünle paylaşıyorum." dedi.
ABD basınında çıkan haberlere göre, Presley, California eyaletinin Calabasas bölgesindeki evinin yatak odasında, evin hizmetçisi tarafından hareketsiz halde bulundu.
Aktör ve müzisyen eski eşi Danny Keough, acil yardım ekipleri gelene kadar Presley'e kalp masajı yaptı.
Kalp durması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Presley, müdahaleye rağmen saatler sonra yaşamını yitirdi.
Lisa Marie, babası Elvis Presley öldüğünde 9 yaşındaydı.
Kaynak: AA
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