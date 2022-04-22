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Elif Buse Doğan isyan etti! 'Samsak Döveci' kavgası giderek büyüyor

Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan arasındaki 'Samsak Döveci' krizi giderek büyümeye devam ediyor. Elif Buse Doğan, eski dostunun kendisini "Hepinizi langıdı yaparım' diyerek tehdit ettiğini öne sürdü.

Magazin 22.04.2022, 17:24 22.04.2022, 17:31
Elif Buse Doğan isyan etti! 'Samsak Döveci' kavgası giderek büyüyor

'Langıdı Lan Lan Samsak Döveci' şarkısı Serkan Çağrı ile Elif Buse Doğan'ın arasını açtı. 

45 yaşındaki klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan şarkıyla popüler oldu ama bu popülerlik dostluğu bitirdi.

"VEFASIZLIK YAPMASI BİZİ ÜZDÜ"

Serkan Çağrı, Elif Buse Doğan'ı hedef alarak "Program sonrası 'Şarkıyı hep beraber kliplendirelim' diye karar aldık. Elif Hanım tarafından farklı bir tercihte bulunularak, yol alındı. Bu kısım çok önemli değil aslında ama benim için.

Önemli olan Elif çok uzun zamandır birlikte çalıştığım, 7/24 evimizde olan bir insandır. Geldiğinde 21 yaşındaydı. Eşim ve ben çok büyük emekler verdik, kendisini sahiplendik. Bizi şu anda yaralayan şey vicdan. Bizi ahde vefasızlığı üzmüştür" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA SUÇLAMALARA CEVAP VERDİ

2. Sayfa programına konuk olan Elif Buse Doğan, hakkındaki iddialara cevap verdi. Suçlamaları reddeden Doğan, Çağrı tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

BENİ TEHDİT ETTİ

Yaşananlardan sonra bir daha Serkan Çağrı ile çalışmayacağını belirten Elif Buse Doğan, Çağrı'ya şu sözlerle cevap verdi:

"Şarkının bu versiyonu kendisi yaptıktan sonra çıktı. Ben gerçekten fırsatçı bir insan olsam bana telefonda 'bu eseri yapamazsın etik değil. Sana bu akılları kim veriyor? Hepinizi langıdı yaparım' gibi tehditler savurduktan sonra şarkıyı birlikte yapalım demem.

"BU ESERLE VAR OLMADIM"

Ben geride durmaya çalıştım ama bu kadar da insanın üzerine gelinmez. Samsak Döveci türküsü her şeyin üstünde. Burada ne Serkan Çağrı ismi ne de Elif Buse Doğan ismi önemli değil. Ben bu eserle var olmadım. Kardeşim ses mühendisi ve bir stüdyomuz var.

Ben burada çalışmalarımı yapıyorum. Benim bu olayda şımaracağım bir durum yok. Ben bu işi para için yapmıyorum. Bu bir misyon işi. Sosyal medyada bir aydır sahte hesaplardan yapılan yorumlar ve manipülasyonlar beni yıprattı. Serkan Çağrı ve eşi beni çileden çıkartmak için para karşılığı sahte hesaplar açtı. Bunu yaptıklarını da kendisi kabul etti. Beni konserlere ücretsiz götürdüler.

"AİLEMİ YIPRATTILAR

Kendi dostlarının düğününe ücretsiz çıkardılar. Onları kırmamak için hayır diyemedim. Serkan Çağrı'nın söyledikleri ailemi çok yıprattı. Ben bu polemiklerin içine girmedim. Vefasız biri olsaydım ben bu eseri ondan önce çıkartırdım. O çıkardığı için ben de çıkardım. Yoksa benim eser çıkartmak gibi bir düşüncem ve ihtiyacım yoktu."

Snob Magazin 

#Samsak Döveci #Serkan Çağrı #Elif Buse Doğan
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