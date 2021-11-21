Elçin Sangu açtı ağzını yumdu gözünü: 'Sektörden silinir inşallah'

Canlandırdığı rollerdeki başarılı performanslarıyla ilgi çeken ünlü oyuncu Elçin Sangu, geçtiğimiz gün bir programa konuk oldu. Ünlü oyuncu Elçin Sangu burada yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ünlü oyuncu özel ve iş hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Sunucu ünlü oyuncuya , "Yolda yürürken karşıma çıksa yolumu değiştiririm dediğin ünlü var mı?" sorusunu yöneltti.

Sangu "Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. 'Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah. Bu niye böyle paralar kazanıyor' dediğim ünlüler de var." yanıtını verdi.

Sahte hesabının olmadığını da dile getiren ünlü oyuncu, "Ben genelde birini stalk'lamıyorum. Böyle sahte bir hesabım da yok. Zten sayfamı da kendim yönetiyorum" diye konuştu.

Kaynak:Snob Magazin