EDHO severlere üzücü haber! Diziye veda ediyor

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde başrol oyuncularından birinin daha diziye veda edeceği iddia edildi.

Bir süre önce yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz sonunda izleyiciyle buluşacak.

Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba’nın yanı sıra bir çok başarılı ismin rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için geri sayım başladı.

EDHO’da yeni dönemde kadroda tecrübeli isimler Uğur Yücel, Cemal Hünal ve Levent Ülgen gibi isimler diziye dahil oldu.Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi hayranlarını sarsan bir gelişme yaşandı.Geçtiğimiz sezon finalinin ardından diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İlyas Çakırbeyli karakteri yani Ozan Akbaba ile ilgili deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı.

EDHO fragmanında ortaya çıkan bir detay sonrası İlyas Çakırbeyli’nin yeni sezon ilk bölümün ardından diziye veda edeceği iddia edildi.

İlyas Çakırbeyli hain bir tuzağın içine düşerek silahlı saldırıya uğruyor.İddialara göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli uğradığı saldırı sonrasında hayatını kaybedecek.