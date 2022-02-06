Ece Erken’den Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun mevlidi sonrası açıklama
Geçtiğimiz hafta bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu eşi avukat Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden sunucu Ece Erken, eşi için yapılan mevlid sonrasında konuştu.
Geçtiğimiz hafta bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu eşi avukat Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden sunucu Ece Erken, “Eşimi üzmemek için artık ağlamamaya çalışacağım ama çok zor” dedi.
İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetti.
Hayat arkadaşı Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından zor günler geçiren Erken'in çevresindekilerin uyarılarına rağmen sürekli ilaç kullanıp uyumak istediği öğrenildi.
Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre; eşini kaybetmenin acısını yaşayan Erken'in Mahmutyazıcıoğlu'nun kullandığı tespihi elinden hiç bırakmadığı ortaya çıktı.
'EŞİM ÜZÜLMESİN DİYE ARTIK AĞLAMAYACAĞIM'
Önceki gün eşi için mevlit okutan Erken, "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuştu.
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