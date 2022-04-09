Ece Erken o iddialara hesap bakiyesini paylaşarak cevap verdi

Ece Erken'in 7 aylık eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Ece Erken hakkında bugün şoke eden 'saat' iddiası ortaya atıldı. Erken'den iddialara cevap geldi. İşte detaylar...

'AİLEYİ KIZDIRDI' İDDİASI

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; durumu öğrenen Mahmutyazıcıoğlu Ailesi'nin ise Erken'e çok kızdığı öne sürüldü.

Beşiktaş Kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında cinayete kurban gitmişti.

12 ADET LÜKS SAATİ SATTI

İddiaya göre Erken, eşinden kalan 12 adet lüks saati, geçtiğimiz günlerde ikinci el alım satım yapan mağazalardan birine sattı.

Konuşulanlara göre bu durumu öğrenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi, büyük şok yaşadı.

"HATIRA OLARAK KALMASINI İSTİYORLARDI"

Ailenin o saatleri, Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk evliliğinden olan iki çocuğuna hatıra kalmasını istedikleri, bu gizli satış nedeniyle Erken'e çok öfkelendikleri iddia ediliyor.

"BU HABER TAMAMEN YALAN!"

Ortaya atılan iddia sonrası Ece Erken'den ilk açıklama geldi. Eşinin saatlerini satmadığını söyleyen Erken, "Bu haber tamamen yalan. Bu haberi yapan kişi ve gazeteye tazminat davası açacağım. Gerçekten çok kötüsünüz. Acımı bile doğru dürüst yaşatmadınız! Eşimin bende sadece 2-3 tane tesbihi kaldı. Dava sonucunda bu haberi kimin yaptırdığı ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.

Ece Erken hesap bakiyesini paylaşmayı da ihmal etmedi.