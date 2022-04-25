Ece Erken'den şoke eden karar!

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası zor günler geçiren sunucu Ece Erken, aldığı miras kararıyla şoke etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilişkisi olduğu belirlenen kişiler yakalanarak tutuklanmıştı.

Zor günleri atlatmaya çalışan Ece Erken, aldığı miras kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

"REDDİ MİRAS YAPIYORUM"

Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" dedi.

'VİLLA PAYLAŞILAMIYOR' İDDİASI

Öte yandan geçtiğimiz hafta sunucu Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre; Sunucu Ece Erken'in merhum eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun villası paylaşılamıyor.

"BAŞINIZA GELMEDİKÇE ANLAMAZSINIZ"

Ece Erken geçtiğimiz günlerde "Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaklar ama hayat ne garip bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız" açıklaması yapmıştı.

Herkes evi kimin kiraya verdiğini düşünürken Söylemezsem Olmaz programında Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinin satılmak üzere olan ve kaporası alınan evi kiraya verdiği iddia edildi.

CANLI YAYINDA BU SÖZLERLE AÇIKLADI

Benan Kocadereli'nin adının geçtiği olayla ilgili evi daha önce öldürülen avukattan almak için kapora veren Çetin Kırışgil yayına bağlandı ve "Eski eşi mahkeme olacak dedi. Eski eşi satılan evin 2 yanında oturuyor. Ece hanımla da konuştuk vasi olarak anne atanacağı için villa, Benan Hanım'a gittik. Bekleyin dendi. Ev sonra kiraya verilmiş. 45 bin dolar verdik. 'Evi kiraya verdik 45 bin dolar kaporayı alın o zaman' demeleri lazım" dedi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hesabında bulunan paranın da çekildiği de ortaya çıktı ama parayı kimin çektiği de bilinmiyor.