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Ece Erken'den Nihat Doğan ve Sisi hakkında suç duyurusu

Eşini kaybeden Ece Erken, sunucusu oldukları programda kendisiyle ilgili açıklamalarda bulunan ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu ve Nihat Doğan’ı savcılığa şikâyet ederek suç duyurusunda bulundu.

Magazin 22.02.2022, 09:49 22.02.2022, 09:57
Ece Erken'den Nihat Doğan ve Sisi hakkında suç duyurusu

Bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden sunucu Ece Erken, cinayetle ve kendisiyle ilgili yorum yapan Nihat Doğan ve Seyhan Soylu hakkında itibarını zedelediklerini öne sürerek şikayetçi oldu. Mahkeme, Soylu ile Doğan’ın 1 ay süreyle Erken’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de ortağı olduğu bir balık restoranında geçtiğimiz ay uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Erken, sunucusu oldukları programda kendisiyle ilgili açıklamalarda bulunan ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu ve Nihat Doğan’ı savcılığa şikâyet etti.

Seyhan Soylu ile Nihat Doğan, karara aykırı davranmaları halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi cezası alabilecek.

''BAZI KADINLAR BAZI ERKEKLERE UĞURSUZ GELEBİLİR''

Nihat Doğan "Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde? Kocam bu yüzden öldürüldü de... Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Bazı kadınlar bazı erkeklere uğursuz gelebilir. Adaletli olun. Metres hayatı yaşadı sonradan boşattırdı da aldı, doğrusu bu" demişti.

''ATEŞE DÜŞTÜM BEN DEDİ"

Seyhan Soylu ise, "Şafak daha Ece ile evlenmemişti. Benan Hanım'la da boşanmamışlardı henüz. Şafak'ın sahte bir evrak göstererek Ece'yi kandırma süreci vardı boşanma davası ile ilgili. Herkes hatırlar. Bana dedi ki; 'İçimde bir his var, kara bulutlar var. Hiç içimden gelmiyor. Eşimden de boşanmak istemiyorum. Ece'nin ısrarı olmamış olsa. Çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum.

Benan da üzerime çok geliyor Seyhan bana akıl ver lütfen' dedi. Kara bulutların dolaşacağını ve iki yakamın da bir araya gelmeyeceğini de söyledi. Kanıtlarıyla ses kayıtlarıyla bunu dinleteceğim size. Ve Şafak bana dedi ki o dönemde bazı şeyleri kardeşimin üzerine yaptığım için kıyamet koptu dedi. Ateşe düştüm ben dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Karar

#nihat doğan #ece erken #sisi
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