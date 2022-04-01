Ece Binay ile Mahsun Kırmızıgül çifti boşanıyor

Mahsun Kırmızıgül, son olarak 'Bergen' filminde 'Acıların kadını' lakaplı arabesk sanatçının kendi sesi yerine başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın şarkıları seslendirmesine tepki göstermişti. Ece Binay (37) ile evli olan sanatçının (53), genç bir kadınla çekilmiş samimi görüntülerinin ortaya çıkmıştı.

Kırmızıgül'ün, avukat eşini aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

'KIRMIZIGÜL' SOYADINI SİLDİ

Konuyla ilgili açıklama yapmayan çiftten gelen son hamle dikkat çekti. Ece Binay, Kırmızıgül soyadını sosyal medya profilinden sildi. Kızının eğitimi için Amerika’da bulunan Binay, boşanma davası açmak için apar topar Türkiye'ye döndü.

BOŞANMA GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

İsmail Bayrak'ın haberine göre; hukuki süreci başlattığı ve boşanma dilekçesini verdiği öğrenilen Ece Binay’ın, yakın çevresine, “Evlilikler çok dikkatli yaşanılmalı. Böyle olaylara sebep verilmemeli. Bu haberlerin çıkması bile boşanma sebebi zaten. O yüzden boşanıyorum” dediği öğrenildi.

Kızları olduğu için hassas bir süreç içinde olan ve olayın şokunu hâlâ üzerinden atamadığı söylenen Ece Binay’ın, boşanmanın bir an sonuçlanması için çabaladığı öğrenildi.

NE YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz haftalarda Mahsun Kırmızıgül’ün bir kadınla ayna karşısında çekilen bir pozu gündem olmuştu.

53 yaşındaki yönetmen ve şarkıcı, çok konuşulan görüntüler karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti. Gözlerin çevrildiği Ece Binay’ın ise boşanmak için işlemlere başladığı ortaya çıktı.