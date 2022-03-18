Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti hakkında bomba iddia!

Ünlü manken Ebru Şallı, 2019 yılında iş insanı Uğur Akkuş ile hayatını birleştirmişti. Şallı ve Akkuş'un boşanma kararı aldığı iddia edildi. İşte sıcak gelişmenin perde arkası...

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişti.

2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü.

EŞİNİN SOYADINI SİLDİ

Tüm iddialara rağmen eşinin yanında olan Ebru Şallı'nın, artık boşanma kararı aldığı öne sürüldü. Eski manken sosyal medya hesabından 'Akkuş' soyadını kaldırdı.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

2.Sayfa'nın iddiasına göre, Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi. Borçlardan canı sıkılan eski mankenin, eşinden boşanmaya kararlı olduğu öğrenildi.