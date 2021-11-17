Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku

Uğur Akkuş, Kuveytli iş insanlarını 20 milyon dolar dolandırdığı gerekçesiyle iki kez 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılarak hakkında toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi.

Odatv’nin haberine göre; Kuveytli iş insanlarının şikayeti üzerine açılan davada mahkeme, Akkuş’u birlikte çalıştığı isimlerle birlikte, 'İstanbul Bebek ve Galata mevkilerindeki binaların yatırım yapılması, Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıstıran mevkiindeki arsaların yatırım amaçlı satın alınması ve İzmir Çeşme’de bulunan müşterek hisseli arsanın turizm yatırımı amaçlı ortaklaşa satın alınması bahanesiyle' dolandırıcılık suçunu işlediğine hükmetti.