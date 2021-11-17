Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku
Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş hakkında açılan nitelikli dolandırıcılık davasında karar verildi.
Magazin 17.11.2021, 15:03
Uğur Akkuş, Kuveytli iş insanlarını 20 milyon dolar dolandırdığı gerekçesiyle iki kez 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılarak hakkında toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmedildi.
Odatv’nin haberine göre; Kuveytli iş insanlarının şikayeti üzerine açılan davada mahkeme, Akkuş’u birlikte çalıştığı isimlerle birlikte, 'İstanbul Bebek ve Galata mevkilerindeki binaların yatırım yapılması, Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıstıran mevkiindeki arsaların yatırım amaçlı satın alınması ve İzmir Çeşme’de bulunan müşterek hisseli arsanın turizm yatırımı amaçlı ortaklaşa satın alınması bahanesiyle' dolandırıcılık suçunu işlediğine hükmetti.
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