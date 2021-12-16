Ebru Şahin servet değerindeki tektaşı için özel kasa yaptırdı
Sevgilisi Cedi Osman’la evlilik hazırlığı içinde olan Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin, flaş bir hamlede bulundu.
Magazin 16.12.2021, 17:35 16.12.2021, 17:40
Sevgilisi Cedi Osman’la evlilik hazırlığı içinde olan Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin, flaş bir hamlede bulundu. İşte detaylar...
TEKTAŞI UZUN SÜRE KONUŞULDU
Posta'da yer alan habere göre; Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran Ebru Şahin, Cedi Osman’la evlilik hazırlığı yapıyor. Basketbolcu Cedi Osman, eylül ayında Kapadokya’da Ebru Şahin’e evlilik teklif etmiş, 1 milyon TL değerinde bir tektaş takmıştı.
ÖZEL KASA YAPTIRDI
Şu sıralar ‘Destan’ dizisinde ‘Akkız’ı canlandıran oyuncu sürekli sette. Bu nedenle takamadığı servet değerindeki yüzüğünün güvenliğinden endişe eden Şahin, evine özel kasa yaptırdı. Tektaşını artık burada saklıyor.
Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın önümüzdeki yaz evleneceği konuşuluyor.
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