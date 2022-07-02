Ebru Şahin ile Cedi Osman Makedonya'da dünya evine girdi

Oyuncu Ebru Şahin, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı NBA takımlarında Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile geçtiğimiz mayıs ayında aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlanmıştı.

Ünlü çift, bugün Makedonya'nın Ohrid şehrinde saat 16:00 sularında nikah masasına oturdu.

Şahin ve Osman, 7 Temmuz'da da Çeşme'de düğün yapacak.

"ALDIĞIMIZ TAT AYNI"

Ebru Şahin, ilişkisi hakkında, "Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hayatın tadına baktığımız yerler farklı ama aldığımız tat aynı. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var." demişti.