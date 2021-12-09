Ebru Gündeş'ten boşanan Reza Zarrab'ın son hali şaşırttı!

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab’ın boşanma davası nisan ayında sonuçlanmıştı. 4 yıldır ortalarda görünmeyen Reza Zarrab'ın Miami'de lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı. Adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği öğrenilen Reza Zarrab’ın yeni hayatı dikkat çekiyor.

Sözcü