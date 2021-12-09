Ebru Gündeş'ten boşanan Reza Zarrab'ın son hali şaşırttı!
Geçtiğimiz nisan ayında Ebru Gündeş'ten boşanan Reza Zarrab, yıllar sonra ortaya çıktı. Miami'de kendisine yeni bir hayat kuran Zarrab'ın son görüntüsü, lüks yaşamı ve hakkındaki iddialar şaşkınlık yarattı.
Magazin 09.12.2021, 13:43
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab’ın boşanma davası nisan ayında sonuçlanmıştı. 4 yıldır ortalarda görünmeyen Reza Zarrab'ın Miami'de lüks bir hayat sürdüğü ortaya çıktı. Adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği öğrenilen Reza Zarrab’ın yeni hayatı dikkat çekiyor.
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