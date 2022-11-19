Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw aşkında flaş gelişme
Şarkıcı Ebru Gündeş'in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile ilişkisi 10 gün önce sona erdi. İddiaya göre ayrılığı isteyen Khoshnaw'dı.
Magazin 19.11.2022, 18:18 19.11.2022, 18:14
Ebru Gündeş’in Iraklı Rassan Khoshnaw’la ilişki yaşadığı haberi, haziran ayında magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.
Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre, Khoshnaw’ın ünlü sanatçıya Dubai’de evlenme teklif ettiği iddiasıyla birlikte çiftin nikâh masasına oturacağına kesin gözüyle bakılıyordu ancak beklenen olmadı. Sürpriz ilişki, yaklaşık 10 gün önce sona erdi.
Yoğun tempo yüzünden
İddiaya göre ayrılığın nedeni, Ebru Gündeş’in yoğun iş temposu. Çiftin yakın çevresi de Gündeş’in konser yoğunluğu karşısında sevgilisinin ayrılma kararı aldığını doğruladı.
İlişkilerini sessiz sedasız bitiren çiftin artık birbiriyle konuşmadığı öğrenildi.
Kızıyla Dubai’ye gitti
Ebru Gündeş, ayrılığın hemen ardından kızı Alara’yla birlikte Dubai’deki evine gitti.
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|13
|30
|2. Pendikspor
|13
|24
|3. Keçiörengücü
|13
|24
|4. Samsunspor
|13
|23
|5. Boluspor
|12
|22
|6. Bodrumspor
|12
|21
|7. Manisa FK
|13
|20
|8. Rizespor
|12
|19
|9. Bandırmaspor
|12
|18
|10. Göztepe
|12
|17
|11. Adanaspor
|14
|17
|12. Sakaryaspor
|13
|16
|13. Altay
|13
|15
|14. Erzurumspor
|13
|14
|15. Tuzlaspor
|12
|12
|16. Altınordu
|13
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|14
|10
|18. Gençlerbirliği
|12
|7
|19. Denizlispor
|13
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4