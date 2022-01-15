Ebru Gündeş'i Hadise'ye tercih etti iddialarına Acun Ilıcalı'dan yanıt

40, BluTV ekranlarında yeni sunucusu Cansu Canan Özgen ile yeni sezonuna başladı. 40, ilk bölümünde Acun Ilıcalı’yı konuk etti. Ilıcalı, Hadise ve Ebru Gündeş hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Ilıcalı'nın açıklamaları...

Acun Ilıcalı 40 soruya tüm samimiyetiyle yanıtlar verirken, format gereği “pas” hakkı olmasına rağmen hiçbir soruyu pas geçmedi, sosyal medyada ise Ebru Gündeş, Hadise, Fenerbahçe, Ali Koç, estetik ve özel hayatıyla ilgili anlattıkları öne çıktı.

Acun Ilıcalı, Cansu Canan Özgen’e “Dede” unvanının kendisine yakıştığını, kızı Banu’dan olan torununu kastederek duygusal bir cümle kurdu ve “5 çocuğum var” dedi.

"Estetik yaptırmadım"

Acun Ilıcalı, uzun süredir medyada sıkça haberlere konu olan “estetik yaptırdı mı” sorusunun yanıtını 40’ta Cansu Canan Özgen’e verdi. Acun Ilıcalı, estetik yaptırmadığını, estetik yaptıranlara da karşı olmadığını belirtti.

Cansu Canan Özgen’in “Genç görünümünüzü neye borçlusunuz? Acun Ilıcalı hiç estetik yaptırdı mı?” sorusuna Acun Ilıcalı, “Hiç estetik yaptırmadım ama, estetik yaptıranlara da karşı bir tarafım yok. Tadında estetiği başarılı buluyorum, çünkü fiziksel bazı zorluklara dönüşen durumlar oluyor insanlarda. Orayı da yaptırsam, burayı da yaptırsam 3’er yaş 5’er yaş geriye gideceğim zannediyorlar, ben onun öyle düşündüğünü düşünmüyorum. Amerika’da Miami’de estetiksiz kadın yok. Ama estetik insanın hayatında olmalı, ama tadında olmalı diye düşünüyorum" dedi.

"Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedim"

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin jürisine Hadise’nin olaylı vedası ve Ebru Gündeş’in yeniden jüri koltuğuna oturması konusunda da ilk kez konuştu. Cansu Canan Özgen, Acun Ilıcalı’ya “Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih ettiniz mi” sorusunu yöneltti.

"Aramızdaki ilişki güçlü"

Acun Ilıcalı, “Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedim. Bir kere Hadise, O Ses Rap’te var, gözden kaçıp da konuyu başka yere taşımak isteyen gözler olabilir. O Ses Rap projemiz var, Hadise orada yer alacak, aynı ismi 2 yerde kullanma şansımız yok. Dikkat ederseniz biz O Ses Rap’e geçen sene başladık ve geçen sene de jüri üyemiz Hadise’ydi. Hadise’yi biz rapçi olmamasına rağmen O Ses Rap’e koyduk ki, bu şu demek oluyor, rapçi olmamasına rağmen Hadise’yi rap’e koyuyorsak bizim Hadise’ye olan güvenimizi gösteriyor ve aramızdaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Öbür tarafta da O Ses Türkiye’de jüri değiştirmemiz lazım, her sene değiştirdik jüriyi, neredeyse değişmeyen senemiz olmadı diyebilirim. Aynı jüriyle 2 sene çok nadir devam ediyoruz, Hadise’yi buraya koyduk, Ebru’yla bu sene beraber olmak istedik, teklif ettik, kabul etti, Ebru da bu tarafta kaldı. Birisi Rap’te, birisi de baktığın zaman normal O Ses’te” dedi.