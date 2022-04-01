Dünyanın konuştuğu tokatın perde arkası ortaya çıktı

94. Oscar Ödülleri töreninin canlı yayınında, sunucu Chris Rock'ı tokatlayan Will Smith sosyal medya hesabından özür dileyerek "haddini aştığını" ve "utandığını" itiraf etti.

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri töreninde, eşi Jada Pinkett Smith'in 'saçkıran' rahatsızlığıyla ilgili şakayı kaldıramayarak komedyen sunucu Chris Rock'a tokat atan oyuncu Will Smith olayın ardından özür diledi. Vahim hareketin ardından yerine oturan Will Smith'in "karımın adını ağzına alma" diye iki kez bağırması canlı yayına yansımıştı.

Rock ise, tokat yedikten sonra soğukkanlılığını korumuş ve Los Angeles Polis Departmanına göre, suçlamada bulunmayı reddetmişti.

T24'te yer alan habere göre; yapımcı Will Packer, Rock suç duyurusunda bulunmadığı için yetkililerin harekete geçmediğini belirtti. Polis sözcüsü de perşembe günü benzer bir açıklamada bulunmuştu.

CHRIS ROCK POLİSLERİ DURDURMUŞ

ABC'nin Good Morning America programına cuma günü yayımlanacak bir söyleşi için konuşan Packer'ın yayının önceden yayımlanan tanımın kısmında, "Polis, Rock'a yapılanın darp olduğunu söyledi" dediği duyuldu.

Packer ayrıca, "Polis, 'Gidip onu alabiliriz. Biz hazırız; onu şu an almaya hazırız' dedi" aktarımında bulundu.

Yapımcı, Rock'ın polisin tekliflerini reddettiğini ifade etti.

Will Smith, Chris Rock perşembe günü Oscar Ödül töreninde eşi Jada Smith'in saç kıran hastalığına göndermede bulunan bir şaka yapınca sahneye çıkıp komedyene tokat atmıştı.