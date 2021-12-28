Dünyaca ünlü rapçi sokakta karşısına çıkanlara desteyle para dağıttı

Kanadalı şarkıcı Drake, Noel günü Toronto'da arabayla gezerken sokakta karşısına çıkan insanlara desteyle para dağıttı. Ünlü rapçinin görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.Karşısına çıkan insanlara tomarla para dağıtan 35 yaşındaki Kanadalı şarkıcının görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

DESTE DESTE PARA DAĞITTI

Habertürk’ün aktardığına göre, yayınlanan videoda bir kadının "Aman Tanrım, bu çılgınca!" derken, başka bir kişinin "Teşekkürler kardeşim. Minnettarım arkadaşlar, kendinize iyi bakın" ifadelerini kullandığı duyuluyor. Drake de onlara "Zaten biliyorsunuz!" yanıtını veriyor. Ünlü rapçinin ne kadar para dağıttığı bilinmiyor.