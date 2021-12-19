Dünyaca ünlü davulcu hayatını kaybetti

The Wurzels grubunun davulcusu John Morgan, koronavirüse yakalanarak 80 yaşında hayatını kaybetti. Morgan'ın arkadaşı ve grup üyelerinden olan Tommy Banner ile grubun yöneticisi Sil Willcox, üzüntülerini dile getirdi.

Haber Global'de yer alan habere göre; The Wurzels'ın en eski üyesi Tommy Banner "Seni bir daha o davulların arkasında göremeyeceğimize inanamayız. Yok edilemez olduğunu düşünüyorduk. Seni özleyeceğiz John, seni huysuz yaşlı o... Hepimiz şoktayız" dedi.

The Wurzels'in yöneticisi Sil Willcox şunları söyledi:

"Hepimiz şoktayız, Morgy (John Morgan) en iyi mizaha ve en iyi kalbe sahipti ve tüm düşüncelerimiz ailesiyle birlikte."