Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter'in düğün detayları belli oldu

Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, evlilik yolunda ilk adımı atarak geçtiğimiz Mayıs ayında nişanlanmıştı. Müzisyen ikilinin yüzüklerini, Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses takmıştı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; düğün hazırlığı yapan Dilan Çıtak Tatlıses, dün Nişantaşı'ndaydı. Mağazaları dolaşırken objektiflere yansıyan Tatlıses, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Gelinlik telaşı içindeyim"

Dilan Çıtak Tatlıses, "Her şey hazır ama bir türlü gelinliği beğenemedim, onun telaşı içindeyim. Son zamanlarda çoğu kişi artık 3 veya 4 gelinlik tercih ediyor, ben düğünümde 13 gelinlik giyeceğim. Şaka bir yana beğendiğim 2 model var, ikisini de giyeceğim" diyerek güldü.

"Şahitlerim belli değil"

Kır düğünü olacağını belirten şarkıcı, daha sonra sözlerini "Şahitlerim belli değil, yoğun insanlar oldukları için henüz netleşmedi. 2 şahidim olacak" ifadeleriyle sürdürdü.

"Şarkı çalışmalarım devam ediyor"

Dilan Çıtak Tatlıses, ardından "Bunun yanında şarkı çalışmalarım da devam ediyor. Gurbetçi bir arkadaşım ile düet yapacağım. Rap tarzı bir parça olacak ama en önemlisi Türkiye'de çok bilinen bir kadın şarkıcı ile düet yapmak istiyorum, henüz kendisini aramadım kabul ederse Rihanna ve Shakira ikilisi gibi olacağız, bol bol dans edeceğiz" dedi.