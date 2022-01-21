Dilan Çiçek Deniz'i yeni imajıyla görenler tanıyamadı!
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam sevgilisi Thor Saevarsson ile Etiler'de görüntülendi. 'Gidenler' adlı filmde rol alacak olan güzel oyuncunun yeni imajıyla görenler tanıyamadı.
Magazin 21.01.2022, 11:14
Yeni imajıyla sevenlerini şaşırtan güzel oyuncu, ''Yeni bir sinema filmine başlıyorum. Rolüme uygun imajı yapmak için bu değişikliğe gittim'' dedi.
"BURAK DENİZ İLE BAŞROLÜ PAYLAŞACAK
Dilan Çiçek Deniz, Netflix için çekilecek 'Gidenler' adlı filmde Burak Deniz ile başrolü paylaşacak.
"KÜRK GERÇEK DEĞİL"
Güzel oyuncu üzerindeki kürkün sorulması üzerine, ''Kesinlikle gerçek değil'' yanıtını verdi.
Snob Magazin
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