Dilan Çiçek Deniz'i yeni imajıyla görenler tanıyamadı!

Yeni imajıyla sevenlerini şaşırtan güzel oyuncu, ''Yeni bir sinema filmine başlıyorum. Rolüme uygun imajı yapmak için bu değişikliğe gittim'' dedi.

"BURAK DENİZ İLE BAŞROLÜ PAYLAŞACAK

Dilan Çiçek Deniz, Netflix için çekilecek 'Gidenler' adlı filmde Burak Deniz ile başrolü paylaşacak.

"KÜRK GERÇEK DEĞİL"

Güzel oyuncu üzerindeki kürkün sorulması üzerine, ''Kesinlikle gerçek değil'' yanıtını verdi.

Snob Magazin