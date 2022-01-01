Dijital yayın platformu exxen'e zam

Dijital içerik platformları arasında yer alan Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen'in üyelikleri,1 Ocak 2022 itibarıyla zamlanıyor. Yapılan açıklamayla beraber Avrupa maçlarının da zamlanmasının yanında, platformdaki en ucuz üyelik tipinin bedeli 16.60 TL oldu.

Başlangıçtaki cazip fiyatı, 9.90 TL ile birçok üye kazanan Exxen, zamların ardından üyelerinin olumsuz yorumlarına maruz kaldı.

Dijital içerik platformu, gerçekleşen zamları şu açıklama ile duyurdu: