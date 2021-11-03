Derya Uluğ'un sevgilisine aldığı saatin fiyatı dudak uçuklattı

Mekan çıkışı konuşan Derya Uluğ, "Sevgilinize 150 bin TL değerinde saat hediye etmişsiniz. Doğru mu?" sorusuna, "Asil ile yıllardır beraberiz. O bunu hak ediyor. Müzik kariyerimin bu noktaya gelmesi için çok emek gösterdi. Bu çabanın değeri milyonluk saatle bile ölçülemez" dedi.

"BUNLAR ISINMA TURLARI"

Derya Uluğ'nun parmağındaki tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı. Uluğ, "Bunlar daha ısınma turları" diyerek sevgilisini kahkahaya boğdu.

"ARTIK SİLDİRECEĞİM"

En büyük pişmanlığının ise kolundaki "Derya Uluğ" dövmesi olduğunu itiraf eden şarkıcı, "18 yaşında yaptırmıştım. Artık sildireceğim." dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Etiler'deki bir klinikten çıkarken görüntülenen Derya Uluğ, muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Uluğ, "Estetiğe gelmedim. Saç bakım için haftada bir gün buraya geliyorum. Onda da size yakalanıyorum." demişti.

Snob Magazin