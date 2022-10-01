Deniz Uğur, eski Eşi Reha Muhtar'ı ses kaydıyla ifşa etti

Reha Muhtar ile eski eşi oyuncu Deniz Uğur arasında gerilim sürüyor. Uğur, Muhtar'ın çocukları Mina'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle darp raporu aldıktan sonra İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Deniz Uğur geçici velayet davası kapsamında kızının velayetini aldı.

Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verildi.

Reha Muhtar bu karardan sonra eski eşi hakkında çeşitli iddialarda bulunup kızını darp etmediğini söylemişti.

SES KAYDINI YAYINLADI

Deniz Uğur bu iddialar sonrası yeni bir iddiada bulunarak tüyleri diken diken eden bir ses kaydı yayınladı. Uğur ses kaydını paylaşırken "Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi.

Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah’ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin" dedi.

KIZLARININ VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

Davaya ilişkin ara kararını oluşturan mahkeme, Reha Muhtar ve Deniz Uğur’un müşterek 2 çocuğundan biri olan M.D.M.’nin 2 ay süreyle geçici velayetinin anne Deniz Uğur’a verilmesine ve Reha Muhtar’ın 2 ay süreyle kızı M.D.M.’ye yaklaşmamasına, hakkında hakaret içerikli söylemde bulunmamasına karar verdi.

KARARA UYMAZSA ZORLAMA HAPİSLE CEZALANDIRILACAK

Karara uymaması halinde ise ilk ihlalde 3 günden 10 güne kadar, 2. ihlalde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Oğulları P.D.M. hakkında ise herhangi bir şiddet ya da şiddet tehdidi bulunduğuna dair kanaate varılamadığını gerekçe gösteren mahkeme, tüm taleplerin reddine karar verdi.