Deniz Akkaya'ya hapis istemi!
Selin Ciğerci, kendisine ‘dolandırıcı’ diyerek iftira attığı gerekçesiyle Deniz Akkaya’ya 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Dava devam ederken Ciğerci, bu defa kendisine ‘hırsız’ dediği iddiasıyla Deniz Akkaya’dan şikâyetçi oldu.
Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya’ya, Selin Ciğerci’ye sosyal medya hesabından ‘hırsız’ dediği iddiasıyla ‘hakaret’ suçundan üç aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Deniz Akkaya'nın, 20 Eylül 2021 tarihinde Instagram hesabından Selin Ciğerci için “Zamanında cep hırsızlığı ile başlamış, işi Londra’ya kadar götürmüş. Bu yolda çok can yakmış. Her gün bir hırsızlık dosyanı açacağız” şeklinde açıklama yaptığı belirtildi.
Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; soruşturmayı yürüten savcılık, dosyayı Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanmaması üzerine savcılık, Deniz Akkaya’nın üzerine atılı suçu işlediği gerekçesiyle ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açtı.
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