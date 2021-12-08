Demet Şener ve Tolga Arman nikah masasına mı oturuyor?
Tolga Arman'la yeni bir aşka yelken açan Demet Şener, önceki gün Etiler'de kameralara yakalandı.
Magazin 08.12.2021, 18:13 08.12.2021, 18:12
Baş başa yemek yiyen ikili, mekandan el ele ayrıldı. Uzun bir aradan sonra görüntülenmeleri hatırlatılan Şener, "Biz her gün bir aradayız, sadece sizinle denk gelemiyoruz" diyerek gülümsedi.
'Evlilik itirafı' dikkat çekti
Şener, sevgilisi Tolga Arman'la evlenip evlenmeyeceğini soran bir muhabire, "Evlenmeden de mutlu olunabileceğini düşünüyoruz. Hem biz birbirimize gönülden bağlıyız zaten" açıklamasında bulundu.
O iddiaları yalanladı!
İş adamı Tolga Arman’la yeni bir aşka yelken açan Demet Şener, Arman’ın kızıyla kendi kızı İrem Kutluay’ın aynı sınıfta okuduğu, bu sayede tanıştıkları iddialarını ise yalanladı:
“Çocuklarımızla bu ilişkinin hiç alakası yok. Çocuklarımız aynı okulda bile değil. Sadece birbirlerini arkadaş çevrelerinden tanıyorlarmış.”
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