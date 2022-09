Demet Özdemir gelinliğiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi

Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Demet Özdemir'in düğünde giydiği gelinlikler çok konuşulmuştu. Özdemir eleştirilere ilk kez yanıt verdi.Demet Özdemir kendisine yapılan yorumları tiye alarak "yarın linç var derken ben" yazılı paylaşımıyla dikkat çekti.

Demet Özdemir bir diğer paylaşımında da "Her şey eleştirilir, her şey kötülenir maalesef. Ama gerçek anlar! Ne eleştiri ne kötüleme o anları gölgeleyebilir. An biriktirin an! İyi bakın resme ne çok an ne çok sevgi var!" dedi.