Demet Özdemir gelinliğiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi
Oğuzhan Koç ile görkemli bir törenle dünyaevine giren Demet Özdemir'in giydiği gelinlikler epey eleştiri almıştı.
Magazin 02.09.2022, 18:09
Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Demet Özdemir'in düğünde giydiği gelinlikler çok konuşulmuştu. Özdemir eleştirilere ilk kez yanıt verdi.Demet Özdemir kendisine yapılan yorumları tiye alarak "yarın linç var derken ben" yazılı paylaşımıyla dikkat çekti.
Demet Özdemir bir diğer paylaşımında da "Her şey eleştirilir, her şey kötülenir maalesef. Ama gerçek anlar! Ne eleştiri ne kötüleme o anları gölgeleyebilir. An biriktirin an! İyi bakın resme ne çok an ne çok sevgi var!" dedi.
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