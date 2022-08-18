Demet Evgar bebeğini kucağına aldı

Demet Evgar ve eşi Levent Babataş, "Mavi" adını verdikleri kız bebeklerine kavuştu. Doğumun sorunsuz geçtiği belirtilirken Evgar ve bebeğinin durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncu Demet Evgar ve eşi Levent Babataş'ın "Mavi" adını verdikleri kız bebekleri dünyaya geldi. Evgar, dün öğle saatlerinde Taksim Acıbadem Hastanesi’ne yatmıştı. Doğumu Op. Dr. Hakan Çoker ve Op. Dr. Selçuk Somer liderliğindeki doktor, ebe ve doğum psikoloğundan oluşan "Keşkesiz Doğum" ekibi gerçekleştirdi. Doğum sonrası anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Demet Evgar-Levent Babataş çifti, geçtiğimiz mart ayından Babataş'ın evinde düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girmişti. Çift, haziran ayında da dostları için yine evlerinin bahçesinde bir düğün düzenlemişti.