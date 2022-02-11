Demet Akalın'ın online alışveriş paylaşımı sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı online alışveriş paylaşımında yaptığı hata takipçilerinin gözünden kaçmadı.

'300 LİRALIK EL ÜTÜSÜ ÖNCE 600, SONRA 940 OLDU'

Online alışveriş sitesinden ütü alan Demet Akalın,

"Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim"

notuyla paylaşımda bulundu.

3 ADET ALDIĞI İÇİN FİYATIN ARTTIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Ancak paylaşımda bahsi geçen el ütüsünün fiyatının 300 lira olduğu, Akalın'ın 3 adet aldığı için fiyatın 940 liraya çıktığı dikkat çekti.

DALGA KONUSU OLDU

Takipçilerinin gözünden kaçmayan bu hata, Demet Akalın'ın sosyal medyada dalga konusu olmasına neden oldu.

AZ KALDI 3 TANE ÜTÜ ALIYORDUM

Öte yandan, 3 ütü aldığı paylaşımını kaldıran Demet Akalın, "Az kaldı 3 tane ütü alıyordum" notuyla yeni bir paylaşımda bulundu.