Demet Akalın'ın online alışveriş paylaşımı sosyal medyanın diline düştü
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Demet Akalın, son yaptığı paylaşımla sosyal medyada adeta gündem oldum.
Magazin 11.02.2022, 10:13
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı online alışveriş paylaşımında yaptığı hata takipçilerinin gözünden kaçmadı.
'300 LİRALIK EL ÜTÜSÜ ÖNCE 600, SONRA 940 OLDU'
Online alışveriş sitesinden ütü alan Demet Akalın,
"Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim"
notuyla paylaşımda bulundu.
3 ADET ALDIĞI İÇİN FİYATIN ARTTIĞI DİKKAT ÇEKTİ
Ancak paylaşımda bahsi geçen el ütüsünün fiyatının 300 lira olduğu, Akalın'ın 3 adet aldığı için fiyatın 940 liraya çıktığı dikkat çekti.
DALGA KONUSU OLDU
Takipçilerinin gözünden kaçmayan bu hata, Demet Akalın'ın sosyal medyada dalga konusu olmasına neden oldu.
AZ KALDI 3 TANE ÜTÜ ALIYORDUM
Öte yandan, 3 ütü aldığı paylaşımını kaldıran Demet Akalın, "Az kaldı 3 tane ütü alıyordum" notuyla yeni bir paylaşımda bulundu.
10
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Fenerbahçe
|25
|40
|6. Alanyaspor
|24
|39
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|25
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. İstanbulspor
|22
|39
|6. Eyüpspor
|21
|37
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Gençlerbirliği
|23
|29
|10. Boluspor
|21
|28
|11. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Menemen Belediyespor
|22
|26
|15. Bursaspor
|22
|24
|16. Kocaelispor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|24
|60
|2. Liverpool
|23
|51
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Tottenham
|21
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|22
|34
|9. Brighton
|23
|31
|10. Southampton
|24
|29
|11. Aston Villa
|22
|27
|12. Crystal Palace
|24
|26
|13. Leicester City
|21
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|22
|18
|18. Norwich City
|23
|17
|19. Watford
|23
|16
|20. Burnley
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Villarreal
|24
|36
|6. Atletico Madrid
|22
|36
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Celta Vigo
|24
|31
|10. Rayo Vallecano
|22
|31
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|24
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|24
|19
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11