Demet Akalın iki salataya ödediği hesaba isyan etti

Şarkıcı Demet Akalın, Beykoz Acarkent’te yemek yediği bir restoranda ödediği hesaba Instagram’da yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

“Ayıp ya, kimse salak değil”

2 salata ve 2 içecek için 926 lira hesap ödeyen Akalın, “Esnafcıyız, dükkancıyız da. Bir tavuklu bir somonlu salata 2 içeceğe 926 lira aldılar.

Ayıp ya, kimse salak değil. Somona ayrı para yazmak ne?” ifadelerini kullandı.