Demet Akalın'dan takdir toplayan davranış

stanbul Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sahne alan şarkıcı Demet Akalın, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına teşekkür etti. Akalın, konserinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladığını açıkladı.

Şarkıcı Demet Akalın, İstanbul Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sahneye çıktı. En sevilen şarkıları seslendiren Akalın, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına “Bir kere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum en büyük teşekkür sizin...” dedi.

Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Boğaz kenarındaki sahnesinin ardından Akalın'dan dikkat çeken bir karar geldi. Demet Akalın, konserinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladığını söyledi.

Demet Akalın, “Her sene olduğu gibi bu sene de konserlerimizin gelirleri Mehmetçik Vakfı’na gidiyor” ifadelerini kullandı.

Akalın, geçtiğimiz hafta bir sahnesinde garsonun kafasından aşağı şampanya dökmesiyle tepki çekmişti.